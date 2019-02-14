В алтайском ОНФ полностью заменили лидеров

На смену депутату барнаульской гордумы Марине Ермоленко, профессору Якову Шойхету и лидеру образовательных профсоюзов Юрию Абдуллаеву пришли гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин, глава компании «Дорожные знаки» Евгения Гущина и член совета краевой Медицинской палаты Ирина Козлова.
Это первая кардинальная смена руководства в региональном отделении. Оно было создано в 2013 году. Его первыми сопредседателями стали Ермоленко, Шойхет и Николай Николаев. Последний, когда у него возникли проблемы со здоровьем, добровольно покинул пост, и на его место в конце 2015 году пришел Юрий Абдуллаев.
Чем занимается ОНФ?
Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.