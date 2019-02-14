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Политика

В алтайском ОНФ полностью заменили лидеров

В краевом отделении пропрезидентского «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) сменились все три сопредседателя. Такое решение приняли 14 февраля на региональной конференции.

Юрий Пургин на медиафоруме ОНФ.
Юрий Пургин на медиафоруме ОНФ.
onf.ru

На смену депутату барнаульской гордумы Марине Ермоленко, профессору Якову Шойхету и лидеру образовательных профсоюзов Юрию Абдуллаеву пришли гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин, глава компании «Дорожные знаки» Евгения Гущина и член совета краевой Медицинской палаты Ирина Козлова.

Это первая кардинальная смена руководства в региональном отделении. Оно было создано в 2013 году. Его первыми сопредседателями стали Ермоленко, Шойхет и Николай Николаев. Последний, когда у него возникли проблемы со здоровьем, добровольно покинул пост, и на его место в конце 2015 году пришел Юрий Абдуллаев.

Чем занимается ОНФ?

Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

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