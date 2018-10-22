В алтайском правительстве произошла еще одна отставка

22 октября начальник управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева объявила коллективу о своей отставке. Ее уход был ожидаем: ранее проходила информация, что в структуре нового правительства Лебедевой может не найтись места.

С коллективом управления Елена Лебедева попрощалась вечером 22 октября. Держалась она спокойно, собравшихся в ее кабинете сотрудников поблагодарила за совместную работу. 24 октября будет ее последний рабочий день.

Кто будет выполнять обязанности начальника управления, неизвестно. Распоряжения по этому поводу пока нет.

В спортивной среде обсуждается кандидатура Юрия Самсоненко, который сейчас является врио замначальника управления спорта и молодежной политики.

Что известно о Юрии Самсоненко?

Юрий Самсоненко в структурах управления спортом работает с 2013 года. В краевое ведомство он перешел из администрации Павловского района, где работал заместителем главы по социальным вопросам, курировал здравоохранение, культуру, образование и спорт.

Год назад, когда управление праздновало свое 80-летие, газете «Алтайский спорт» он рассказывал, что спортом увлекался с детства. В школе играл в футбол, хоккей, был капитаном сборной Павловского района по футболу.

Юрий Самсоненко ( в центре) Союз Киокушин Каратэ России

Уже после 40 лет стал активно участвовать в соревнованиях по полиатлону — зимнему и летнему. Юрий Самсоненко восьмикратный чемпион края по этому виду спорта.

Юрий Самсоненко,

зам начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края ( «Алтайский спорт» от 22.11.2017):

Внуку почти четыре года, внучке почти два. Спортом они будут заниматься наверняка. Это может быть плавание, могут быть игровые виды спорта, могут быть единоборства. Очень привлекает меня спортивная гимнастика. Она дает и координацию, и силу, и гибкость. Хотя всегда привожу в пример Сергея Шубенкова, который испробовал многие виды спорта, прежде чем нашел себя в легкой атлетике.

Примечательно, что руководителем управления спорта с приставкой «и.о.» Юрий Самсоненко уже был. Он выполнял эти обязанности с ноября 2015 года по июнь 2016-того, когда на место главного человека по спорту пришла Елена Лебедева, отвечавшая на тот момент за молодежную политику. С этим направлением спорт и соединили.

Тогда среди основных претендентов на пост руководителя нового управления называли как раз Юрий Самсоненко. Источники altapress.ru, знакомые с ситуацией, предполагают, что губернатор Александр Карлин сделал выбор в пользу Лебедевой по причине ее большей лояльности. «Карлин почему-то думал, что „спортики“ его не очень любят», — сообщили источники altapress.ru.

Что будет с управлением дальше?

Как уже сообщалось, губернатор Виктор Томенко принял решение расформировать управление спорта и молодежной политики. Появится отдельное министерство спорта, а направление молодежной политики передают в управление реализации программ развития, начальник которого, к слову, не назначен.

Елена Лебедева о своем желании занять эту должность открыто не заявляет.

Елена Лебедева. altairegion22.ru

Что касается нынешнего управления, то для его расформирования будет создана специальная комиссия. Скорее всего, затягивать с процессом разделения в правительстве не будут, учитывая, что наступает пора утверждения бюджета на будущий год. На спорт в регионе идет около 0,5% его расходной части.

Кто станет министром?

Относительно кандидатуры будущего министра спорта пока никакой достоверной информации нет. Ранее источники altapress.ru сообщали, что им может стать молодой выходец из Красноярска, увлекающийся велоспортом. В структуру действующего правительства Красноярского края он не входит.

Называют имя и уже упомянутого Юрия Самсоненко. В его пользу говорит имеющийся опыт руководителя и знание реалий алтайского спорта.

22 октября во время первого заседания нового правительства края губернатор сообщил, что остальные назначения, помимо тех, что уже сделаны, будут проведены до конца текущего года.