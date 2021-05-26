В алтайской «Единой России» ответили на обвинения в принуждении к участию в праймериз

Руководитель регионального исполкома «Единой России» в Алтайском крае Денис Голобородько прокомментировал заявления о том, что некоторых учителей якобы заставляют принимать участие в праймериз правящей партии.

Информация о подобного рода случаях появилась в некоторых телеграм-каналах, где уточняют локацию — Локтевский район.

Денис Голобородько, высказываясь на этот счет, отметил: «Безусловно, у нас единая позиция с федеральным руководством партии о том, что ситуация с принуждением кого-либо к участию в предварительном голосовании в качестве выборщиков недопустима. На сегодняшний день нам не поступало подобных обращений в региональный организационный комитет. Если они поступят, то мы будем детально разбираться в ситуации и жестко реагировать».

При этом представитель правящей партии допустил, что «в отдельных случаях где-то могут происходить перегибы с приглашением на предварительное голосование».

Также он подчеркнул: «"Единая Россия» не заинтересована в искусственной активности на голосовании и считает, что никто из кандидатов несмотря даже на острую конкуренцию не должен организовывать свою работу таким образом".