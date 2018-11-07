В бантах, лентах и с оправданиями. Как 7 ноября прошла демонстрация коммунистов в Барнауле

Утром 7 ноября в Барнауле состоялись традиционное шествие и митинг в честь октябрьской революции. Коммунисты и сочувствующие прошли с красными флагами и транспарантами по проспекту Ленина от площади Октября к площади Советов. Там у памятника вождю мирового пролетариата провели торжественный митинг.

Народу, как и в несколько прошлых годов, собралось немного. Пожилые участники демонстрации сетовали на то, что праздник выпал на будний день: «Если бы был выходной, тут встать негде было бы».

Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова

Во время сборов участников шествия первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова решила еще раз оправдаться перед товарищами за то, что на выборах губернатора не было кандидата от коммунистов.

Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова

Большинство пришедших были людьми пожилого возраста, но среди митингующих оказались и молодые ребята.

Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова

Никаких костюмированных шоу, как в прежние годы, коммунисты решили не устраивать.

Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова

В целом, все было как обычно и завсегдатай этих мероприятий Юрий Красильников в который раз пришел все в той же старенькой буденовке.