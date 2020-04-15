В Барнауле грабитель в белой маске ограбил ростовщиков, напугав их «пушкой»

Ограбление микрофинансовой организации случилось, что называется, среди бела дня. 15 апреля, в 15:55 в офис на Павловском тракте, 142в, вошел мужчина в черном (шапка, куртка, спортивные штаны — все черное). На лице его была белая маска.

Он наставил на сотрудников организации нечто похожее на пистолет и похитил более 200 тыс. рублей.



На вид подозреваемому 25−30 лет, глаза карие, он худощавый, рост — около 170 см. Смуглый.

Надо сказать, что подписчики паблика утверждали, что микрофинансовые организации грабят регулярно, потому что, как правило, они не имеют кнопки для вызова охраны. Другие же удивлялись, что персонал МФО работает, в то время как другие самоизолировались.