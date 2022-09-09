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Политика

В Барнауле начались трехдневные выборы в городскую думу

В Барнауле 9 сентября началось голосование по выборам в городскую думу. Оно продлится три дня и завершится 11 сентября.

Барнаульская городская Дума.
Барнаульская городская Дума.
altapress.ru

Для голосования открыли 259 участков. Барнаульцы получают два бюллетеня — для голосования по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам.

В этом году насчитали 526,5 тыс. избирателей.

В городской парламент избирают 20 депутатов в одномандатных округах, еще 20 — по партспискам. В мажоритарных округах 122 кандидата. Из них всего три самовыдвиженца.

Барнаульцы выбирают между девятью партиями. Помимо парламентских, в списках есть «Родина», «Зеленые», «Коммунисты России» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Для того, чтобы попасть в гордуму, партии необходимо преодолеть барьер в 5% голосов.

Ранее на Алтае начали досрочное голосование.

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