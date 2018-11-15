В Барнауле оштрафовали некоммерческую организацию, которую посчитали иностранным агентом

150 тысяч рублей штрафа выписал суд НКО «Согласие», которая, по мнению правоохранителей, «нарушила порядок деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента».

Центральный районный суд Барнаула посчитал, что «Согласие» публиковало в интернете информацию, не указывая, что она распространяется иностранным агентом.

По словам председателя общественного движения «Согласие» Геннадия Шейды, он воздерживается от комментариев по этому поводу, так как НКО будет оспаривать решение суда, пишет «Интерфакс-Сибирь».

За что преследуют «Согласие»

В 2017 году Министерство юстиции России внесло две алтайские организации в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента.

В реестр вошла общественная просветительская организация в сфере охраны здоровья «Выбор». Кроме того, в тот же список включили Алтайское краевое общественное движение поддержки гражданских и социальных инициатив «Согласие».

Общественная организация «Выбор» занимается профилактикой, психолого-социальной реабилитацией людей, больных СПИДом и ВИЧ-инфекциями, а также реабилитацией инвалидов и безработных.

Общественное движение «Согласие» занимается вопросами гражданского просвещения: участвует в благотворительных акциях, проводит семинары, тренинги и конференции. Председатель «Согласия» Геннадий Шейда в беседе с изданием «Коммерсант» рассказал, что их обвинили в том, что они якобы использовали иностранное финансирование, а также принимали участие в политической деятельности.

По словам Геннадия Шейды, политическая деятельность была, но на уровне местного самоуправления, поскольку ранее его избрали депутатом гордумы Барнаула шестого созыва. Иностранного финансирования организация не получала.