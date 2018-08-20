В Барнауле прошел конгресс муниципальных образований: программа развития региона на 5 лет принята

На конгресс муниципальных образований, который прошел в краевом театре Драмы, собралось 750 делегатов из всех городов и районов Алтайского края. Это беспрецедентное по своим меркам событие, объединившее власть и жителей региона.

Центральная тема встречи — рассмотрение программы кандидата на должность губернатора Алтайского края Виктора Томенко «Энергия развития».

Если говорить о программе, то это срез общественного мнения по всем вопросам во всех территориях края. В проект поступили десятки тысяч предложений, которые были систематизированы и обобщены. Из них выделены приоритетные, которые и попали в программу развития.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— За прошедшие летние месяцы Алтайский край превратился в большую дискуссионную площадку. В каждом городе и районе обсуждались предложения по развитию края. Так начала формироваться программа «Энергия развития». Своим видением необходимых преобразований жители края делились на площадках форумов, круглых столах, в ходе муниципальных конгрессов, прошедших во всех муниципалитетах. Предложения поступали в социальных сетях, на сайтах, приходили по почте в мои общественные приемные и штабы. За это время было собрано несколько десятков тысяч предложений. Сформированная программа базируется на трёх ключевых направлениях: сильная экономика, социальные гарантии, создание комфортных условий для жизни. Каждое направление имеет стратегию реализации, описание конкретных действий и результатов. Я убеждён, только тогда регион может быть сильным и успешным, когда его жители могут в полной мере реализовать все свои способности и стремления. Главное, на чем будет строиться моя политика — это человек, вопросы его благополучия, соблюдения интересов людей.

Участники конгресса обсудили каждый из трех основных блоков программы. В ее поддержку высказались представители профильных отраслей, члены Программной комиссии, делегаты конгресса. Добавим, что в программе «Энергия развития» определены сразу 12 точек роста региона. Среди них: вопросы труда и занятости, повышения зарплаты, развитие АПК, качественные дороги, помощь бизнесу. Еще одним важным направлением станет развитие промышленности. Это будет пятилетка перезагрузки.

Виктор Герман,

председатель правления Союза промышленников Алтайского края:

— Главные задачи для региональной власти — создать условия для дальнейшего развития промышленного сектора, роста производительности труда, продвижения алтайской продукции на внешние рынки. В программе эти задачи сформулированы и предложены инструменты по их решению. Например, закреплен конкретный минимальный показатель прироста промышленного производства за 5 лет — не менее 12%. Показатель вполне реальный — в прошлом году темп роста промышленного производства составил 103%. Для обеспечения устойчивого роста в промышленном секторе, важно сохранять и увеличивать объемы инвестиций в производство. В программе сформулирована задача — необходимо способствовать привлечению в промышленный сектор не менее 85 млрд частных инвестиций. В целях модернизации производства, внедрения новых технологий и повышения конкурентоспособности нашей продукции необходимо за 5 лет повысить уровень инновационной активности наших предприятий до уровня не менее 15%. Отдельно выделена задача по увеличению экспорта машиностроительной продукции. Целевой показатель не менее чем на 20%.

Обсудили на конгрессе и вопросы культуры. Потребности жителей Алтайского края в культурном развитии должны удовлетворяться независимо от того, где они живут: в маленьком селе или крупном городе. В первую очередь за счет организации транспортного доступа, развития мобильных форм и дистанционного доступа к культурным ценностям региона. Проведение масштабных мероприятий, праздников, которые сделают популярным культурно-ориентированное поведение, будет способствовать развитию творческой активности населения.

Виктория Гальцева,

заслуженная артистка Российской Федерации:

— Я внимательно изучила программу и хочу привести несколько фактов и цифр из нее. В течение 5 лет планируется отремонтировать не менее 60 домов культуры, построить театр и два дома культуры, модернизировать 10 детских школ искусств и создать Центр развития талантливых детей. Создать в городах и районах края 10 3D-кинозалов, 5 модельных библиотек, 2 виртуальных концертных зала — это грандиозные планы, поверьте. Дело культуры никогда не может быть лишь делом только правительства страны. Культура — есть выражение всего народа, вернее, всех народов. Потому-то народное общественное сотрудничество в этом вопросе крайне необходимо.

Развитие туристической отрасли региона — еще одна из ключевых задач на ближайшие годы. Алтайский край становится все более узнаваемым на туристической карте России. Входит в число лидеров во Всероссийском рейтинге регионов России по развитию туризма. Ежегодно растет туристический поток.

Олег Акимов,

заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха»:

— Но сегодня в конкуренции за туриста необходимо соответствовать мировым стандартам гостеприимства, соблюдать бережное отношение к природе, создавать новые точки притяжения. А еще — создавать условия для развития. Ведь внутренний туризм в нашей стране и нашем крае — безграничен.

Тем временем другие кандидаты тоже продолжают свою предвыборную кампанию. Так, Владимир Семенов, выдвинутый от партии ЛДПР, принял участие в теледебатах, проводит встречи с населением. В городах и районах Алтайского края работает мобильная передвижная приемная. Там активисты предлагают жителям региона оставить «наказы Семенову». Выдвинутая региональным отделением «Справедливой России» Людмила Суслова пропустила первые теледебаты — и этому есть причина. 14 июня она приняла участие в митинге «За свободный интернет». Она поддержала фигурантов дел за публикации в соцсетях, заявив, что «неправильная трактовка закона не должна давать возможность посадить человека». Что касается предвыборной программы Людмилы Сусловой — то она опубликована на сайте регионального отделения «Справедливой России». Кандидат в губернаторы от партии РОСТа Андрей Крылов, в свою очередь, дебаты не пропустил. Много говорил об экономике. Заявил о необходимости пересмотреть штат чиновников. Также Крылов предложил придумать местные налоги для олигархов, а малый бизнес освободить от налогов.