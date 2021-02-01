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2 февраля
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Политика

Скончался легендарный политик и экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук

В пригороде Барнаула на 82-м году жизни скончался Александр Назарчук — бывший министр сельского хозяйства и экс председатель АКЗС, один из первых сторонников создания аграрной партии.

Александр Назарчук.
Александр Назарчук.
Олег Богданов

Долгие годы Назарчук был одним из самых влиятельных политиков в Алтайском крае — так было во времена сразу трех экс-губернаторов Александра Сурикова, Михаила Евдокимова и Александра Карлина. При этом сам Назарчук всегда довольствовался должностью главного алтайского законодателя.

По некоторой, пока не подтвержденной официально информации, Назарчук скончался 1 февраля в своем доме в поселке Солнечном. Версия смерти — отравление угарным газом.

Александр Назарчук родился в 1939 году в Романовском районе Алтайского края. В 16 лет начал работать помощником бригадира колхоза.

По образованию Назарчук — агроном, до 1975 года долгое время работал и руководил совхозом «Гуселетовский». Но вскоре перешел на партийную работу.

В 1987 году Назарчук становится заметной фигурой в алтайской политике — он теперь первый заместитель председателя крайисполкома.

В 1990-е годы Александр Григорьевич дважды становился депутатом — сначала Верховного Совета РСФСР, а затем Госдумы первого созыва.

С 1994 по 1995 годы Назарчук работал министром сельского хозяйства России.

Но после отставки вернулся в край и стал председателем АКЗС и членом Совета Федерации.

В августе 2019 года Назарчук был признан почетным жителем Алтайского края — так решил уже четвертый губернатор, с которым взаимодействовал легендарный «Дед Назар», Виктор Томенко.

О месте и времени похорон Александра Назарчука станет известно 2 февраля.

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