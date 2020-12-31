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Политика

В Барнауле выбрали лучших чиновников

В Барнауле впервые прошел конкурс на лучшего муниципального служащего. Определились пять лучших чиновника, которые показали высокий уровень профессионализма в решении вопросов местного значения, отметили в мэрии.

В Барнауле впервые прошел конкурс «Лучший муниципальный служащий города».
В Барнауле впервые прошел конкурс «Лучший муниципальный служащий города».
barnaul.org

Первое место поделили главный специалист отдела сводного планирования и анализа муниципальных финансов финкомитета Александр Барышников и главный специалист отдела развития образования профильного комитета Сергей Залогин.

В Барнауле впервые прошел конкурс «Лучший муниципальный служащий города».
В Барнауле впервые прошел конкурс «Лучший муниципальный служащий города».
barnaul.org

Второе место выиграла начальник общего отдела комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула Наталья Шаропина.

Третье место присудили главному специалисту комитета по социальной поддержке населения Наталье Лысенко и главному специалисту комитета по культуре Галине Свержевской.

«Все участники будут рекомендованы для включения в кадровые резервы органов местного самоуправления», — обещают в администрации Барнаула.

Всего в конкурсе участвовало 12 человек.

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