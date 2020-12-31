В Барнауле выбрали лучших чиновников

Первое место поделили главный специалист отдела сводного планирования и анализа муниципальных финансов финкомитета Александр Барышников и главный специалист отдела развития образования профильного комитета Сергей Залогин.
Второе место выиграла начальник общего отдела комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула Наталья Шаропина.
Третье место присудили главному специалисту комитета по социальной поддержке населения Наталье Лысенко и главному специалисту комитета по культуре Галине Свержевской.
«Все участники будут рекомендованы для включения в кадровые резервы органов местного самоуправления», — обещают в администрации Барнаула.
Всего в конкурсе участвовало 12 человек.