В Барнауле «жириновцы» разоблачали внутренних врагов и «отправляли» геев на передовую

23 февраля краевое отделение ЛДПР провело серию пикетов и митингов по Алтайскому краю. В Барнауле митинг состоялся в сквере им. Г. Титова.

Многие выступающие сошлись во мнении, что России угрожают не только внешние враги, но и внутренние.

«Мы живем в сложное время, но оно мирное. И наши враги сегодня — высокие цены на „коммуналку“, тарифы, аварийные дома и прочие. И на борьбу с ними вышла ЛДПР. Она вас защитит!» — пообещал барнаульский депутат Алексей Скосырский.

Координатор Железнодорожного отделения ЛДПР в Барнауле Сергей Булаев считает, что один из таких врагов — НДС: «Недавно повысили НДС. Это страшный закон! Выросший налог отразился на всей экономике и благосостоянии граждан. Не только армия должна защищать страну! Но и каждый житель ее должен быть готов это сделать. А для этого он должен быть, как минимум, сыт!»

На акции протеста также была поднята темы ветхого жилья в Барнауле, незаконных платежей.

На митинге говорилось и о реформе, которая изменит систему формирования Российской Армии.

А координатор АРО ЛДПР и депутат АКЗС Евгения Боровикова заявила, что «сейчас ходит новость, что в Барнауле пройдет гей-парад. Этот бы парад собрать и отправить на передовую! Но боюсь, они не пойдут туда».

В акции приняли участие 200 человек.