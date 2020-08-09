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Политика

В Белоруссии начались самые острые президентские выборы

9 августа в Белорусии официально выбирают нового президента страны. Руководящий государством на протяжении 30 лет Александр Лукашенко столкнулся на этот раз с крепкой оппозицией и активными гражданами, которые хотят перемен.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии.
president.gov.by

Тем не менее, наблюдатели считают, что исход голосования предопределен. Этому способствовала процедура досрочного голосования (с 4 по 8 августа), которой, по официальным данным, воспользовались около 40% граждан страны.

Главная особенность выборов — активное выступление многих белорусов против политики Лукашенко. Часто в городах республики проходят митинги, где в том числе на площадях включают песню Виктора Цоя «Перемен».

Лукашенко в отдельных интервью намекает, что интересы немногочисленной оппозиции щедро подогреваются внешними силами.

Кто участвует в выборах?

Всего до избирательной процедуры допущены пять кандидатов, пишет РБК. Для Александра Лукашенко это будет уже шестая избирательная гонка, для остальных — первый опыт.

Анна Канопацкая окончила юридический факультет Белорусского госуниверситета. Несколько лет состояла в оппозиционной Объединенной гражданской партии. В 2016 году была избрана депутатом парламента, выступала за разрыв договора о союзном государстве с Россией.

Андрей Дмитриев — руководитель общественной организации «Говори правду». Окончил базирующийся в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет по специальности «политология». В 2015 году в президенты баллотировалась второй сопредседатель кампании — Татьяна Короткевич (получила 4,42% голосов).

Сергей Черечень — председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада». Выпускник Государственного университета информатики и электроники. Основателем партии был Станислав Шушкевич, возглавивший Белоруссию после развала СССР.

Светлана Тихановская — беспартийная и безработная домохозяйка. Основной кандидат от оппозиции. Окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета. Решила пойти в политику после ареста своего мужа, блогера Сергея Тихановского. В итоге совершенно неожиданно для Лукашенко именно Тихановскую поддержали штабы бывшего предправления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, который был арестован в июле и обвинен в финансовых махинациях, и бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкал, который не был допущен к выборам из-за непризнания ЦИК части собранных в его поддержку подписей.

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