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9 октября
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Политика

В Бишкеке объявлено чрезвычайное положение. Президент ввел в город войска

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распорядился ввести войска в Бишкек. В городе объявлено черзвычайное положение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ, подписанный главой государства.

Сооронбай Жээнбеков, президент Киргизии.
Сооронбай Жээнбеков, президент Киргизии.
instagram.com/sooronbai_zheenbekov_official.

В документе говорится, что военные должны заняться организацией блок-постов, пресечением вооруженных столкновений, обеспечением охраны правопорядка и защитой мирного населения.

Войска вводятся в столицу Киргизии в связи с режимом чрезвычайного положения, которое будет действовать до 21 октября.

Госпереворот

5 октября в Киргизии начались выступления оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь, ближе к утру протестующие захватили здание парламента, где также расположен офис президента.

6 октября ЦИК отменил результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября.

По данным Минздрава Киргизии на 9 октября, из-за протестов в Бишкеке пострадали 1218 человек, более 200 госпитализированы.

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