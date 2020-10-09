В Бишкеке объявлено чрезвычайное положение. Президент ввел в город войска

В документе говорится, что военные должны заняться организацией блок-постов, пресечением вооруженных столкновений, обеспечением охраны правопорядка и защитой мирного населения.
Войска вводятся в столицу Киргизии в связи с режимом чрезвычайного положения, которое будет действовать до 21 октября.
Госпереворот
5 октября в Киргизии начались выступления оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь, ближе к утру протестующие захватили здание парламента, где также расположен офис президента.
6 октября ЦИК отменил результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября.
По данным Минздрава Киргизии на 9 октября, из-за протестов в Бишкеке пострадали 1218 человек, более 200 госпитализированы.