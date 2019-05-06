В Алтайском крае рекордно увеличат дефицит, чтобы поднять зарплаты

Расходы Алтайского края в 2019 году возрастут почти на 5,6 млрд рублей, доходы — на 754 млн. Соответствующие поправки правительство региона внесет в краевой парламент на майскую сессию. Основной объем денег пойдет на рост зарплаты, сообщил министр финансов Данил Ситников 6 мая на заседании правительства.

Что изменится?

Доходы возрастут благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета и Пенсионного фонда.

Данил Ситников,

министр финансов Алтайского края:

Изменения произведены с учётом увеличения планируемого объема поступлений доходной части бюджета.

На чем именно основаны такие планы, министр не уточнил.

В результате изменений доходы краевого бюджета составят 101,397 млрд рублей, расходы — 111,463 млрд. Таким образом, дефицит составит рекордные 10 млрд.

Добавим, что ранее решениями губернатора почти все основные отрасли: здравоохранение, образование, культура, соцзащита — получили дополнительное финансирование. На неоднократные вопросы altapress.ru о том, за счет каких источников выделяются средства, в министерствах официально отвечали коротко: «в рамках утвержденного бюджета».

На что дополнительно направят деньги?