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Политика

В Алтайском крае рекордно увеличат дефицит, чтобы поднять зарплаты

Расходы Алтайского края в 2019 году возрастут почти на 5,6 млрд рублей, доходы — на 754 млн. Соответствующие поправки правительство региона внесет в краевой парламент на майскую сессию. Основной объем денег пойдет на рост зарплаты, сообщил министр финансов Данил Ситников 6 мая на заседании правительства.

Бюджет Алтайского края
Бюджет Алтайского края
Алтайское краевое законодательное собрание

Что изменится?

Доходы возрастут благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета и Пенсионного фонда.

Данил Ситников,
министр финансов Алтайского края:

Изменения произведены с учётом увеличения планируемого объема поступлений доходной части бюджета.

На чем именно основаны такие планы, министр не уточнил.

В результате изменений доходы краевого бюджета составят 101,397 млрд рублей, расходы — 111,463 млрд. Таким образом, дефицит составит рекордные 10 млрд.

Добавим, что ранее решениями губернатора почти все основные отрасли: здравоохранение, образование, культура, соцзащита — получили дополнительное финансирование. На неоднократные вопросы altapress.ru о том, за счет каких источников выделяются средства, в министерствах официально отвечали коротко: «в рамках утвержденного бюджета».

На что дополнительно направят деньги?

  • Зарплата — 1,575 млрд рублей, в том числе муниципалитетам — 625 млн (ранее губернатор пояснял, что зарплаты повысят бюджетникам, попадающим под указы президента, и муниципальным служащим, последним — на 15%).
  • Энергоэффективные работы на объектах теплоснабжения — 951 млн рублей.
  • Строительство и ремонт соцобъектов (в рамках краевой адресной инвестиционной программы) — 400 млн рублей.
  • Помощь городам и районам — 250 млн рублей.
  • Обеспечение льготными билетами некоторых категорий граждан — 122 млн рублей.
  • Закуп медикаментов — 93 млн рублей.
  • Обеспечение качественного водоснабжения — 50 млн.
  • Определение зон подтопления — 35 млн рублей.
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