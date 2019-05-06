В Алтайском крае рекордно увеличат дефицит, чтобы поднять зарплаты

Что изменится?
Доходы возрастут благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета и Пенсионного фонда.
Данил Ситников,
министр финансов Алтайского края:
Изменения произведены с учётом увеличения планируемого объема поступлений доходной части бюджета.
На чем именно основаны такие планы, министр не уточнил.
В результате изменений доходы краевого бюджета составят 101,397 млрд рублей, расходы — 111,463 млрд. Таким образом, дефицит составит рекордные 10 млрд.
Добавим, что ранее решениями губернатора почти все основные отрасли: здравоохранение, образование, культура, соцзащита — получили дополнительное финансирование. На неоднократные вопросы altapress.ru о том, за счет каких источников выделяются средства, в министерствах официально отвечали коротко: «в рамках утвержденного бюджета».
На что дополнительно направят деньги?
- Зарплата — 1,575 млрд рублей, в том числе муниципалитетам — 625 млн (ранее губернатор пояснял, что зарплаты повысят бюджетникам, попадающим под указы президента, и муниципальным служащим, последним — на 15%).
- Энергоэффективные работы на объектах теплоснабжения — 951 млн рублей.
- Строительство и ремонт соцобъектов (в рамках краевой адресной инвестиционной программы) — 400 млн рублей.
- Помощь городам и районам — 250 млн рублей.
- Обеспечение льготными билетами некоторых категорий граждан — 122 млн рублей.
- Закуп медикаментов — 93 млн рублей.
- Обеспечение качественного водоснабжения — 50 млн.
- Определение зон подтопления — 35 млн рублей.