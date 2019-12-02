В День рождения «Единой России» партийцы встретились со студентами Барнаула

В честь 18-летия «Единой России» секретарь Барнаульского местного отделения Юрий Еремеев и депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Абалымов провели встречу со студентами, которые планируют вступить в «ЕР».

Секретарь отделения рассказал о преображениях Барнаула, которые прошли при поддержке или по проектам партии, а также о роли активных членов «Единой России» в контроле за каждым этапом реализации того или иного проекта.

— Власть, как на местах, так и региональная, знает о существующих проблемах города и старается изменить ситуацию. Масштабный ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, строительство образовательных и медицинских учреждений, обновление культурных и спортивных объектов — все это и многое другое проходит при активном участии партийцев, — отметил Юрий Еремеев.

Юрий Еремеев Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия».

Продолжая тему реальных дел, спикеры встречи посоветовали студентам инвестировать в себя и свое образование, а также пробовать свои силы в молодежных парламентах, используя различные площадки для реализации социально значимых проектов.

— Возможно создание и Ассамблеи молодежи региона или другого рабочего общественного объединения, через которое вы сможете принять участие в грантах различных уровней. Главное, чтобы вы четко понимали, какую проблему хотите разрешить, — прокомментировал секретарь местного отделения.

По словам Дмитрий Абалымова, если амбициозные и молодые хотят попробовать себя в политике, то они должны понимать, что участие в общественно-политической жизни региона означает быть общественником.

Дмитрий Абалымова Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия».

— Стопроцентный общественник — это тот, кто всегда найдет способ поучаствовать в жизни родного города и края. Мы с вами только что сгенерировали формулу активиста: быть инициативным, работоспособным и творческим человеком, готовым прикладывать все усилия ради достижения результата. Поэтому, если вам не хватает какого-то формата работы, то предлагайте. Интересные инициативы мы всегда поддерживаем, — заметил депутат.

Кроме того, Дмитрий Абалымов порекомендовал ребятам, интересующимся экономическими процессами, попробовать развить малый бизнес, поддержку которому оказывают на всех уровнях власти.

В День рождения «Единой России» партийцы встретились со студентами Барнаула Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия». В День рождения «Единой России» партийцы встретились со студентами Барнаула Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия».

На встрече затронули вопросы и трудоустройства будущих выпускников вузов, и оттока молодых кадров в западную часть страны. Как признались сами студенты, уезжать из региона они не планируют.

— Главная цель встречи — получить от молодежи обратную связь. Радует, что будущие специалисты как технического, так и гуманитарного профилей не планируют уезжать из Барнаула и прочно ассоциируют себя с городом, где живут и получают образование. Пожалуй, две вещи, которые волнуют сегодняшних студентов, — куда трудоустроиться и как принести пользу Барнаулу. Будем помогать и направлять, — заключил Юрий Еремеев.