В день выборов мэрия Барнаула предложила жителям города приехать на работу на велосипедах

14 февраля Барнаул присоединится ко всероссийской акции «Зима, любовь, велосипед!». Жителям города предлагают в этот день добраться до работы или учебы на двухколесном транспорте, пишет мэрия.

Для желающих прокатиться до работы по снегу у Нулевого километра с 7 до 10 часов будет работать энергетическая точка. Здесь организуют тематическую фотозону, велосипедистам предложат угощения и вело-аксессуары.

Участники акции смогут поделиться фотографиями в соцсетях с хештегом #наработунавелосипеде22.

«Основная цель акции показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Передвижение на нем является хорошим способом заботы о своем здоровье и способствует улучшению экологии. Велосипед — самый быстрый вид транспорта при поездках на расстояние до 5 км, по городу можно передвигаться, избегая пробок», — отметили в администрации Барнаула.

Впервые в этой акции Барнаул поучаствовал в 2018 году.

Примечательно, что 14 февраля пройдет заседание Барнаульской городской Думы, где будет выбран глава города. Поддержат ли чиновники и депутаты акцию, пока неизвестно. Но, скорее всего, нет.