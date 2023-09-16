В Думе предложили досрочно прекратить полномочия депутата ЕР Сергея Сокола

Также источники РБК предполагали, что Сокол может стать спикером Верховного совета региона.
В проекте постановления от 15 сентября написано, что полномочия депутата перестанут действовать с 15 сентября «на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий».
Рассмотрят предложение 19 сентября.
В Республике Хакасия на выборах губернатора победил коммунист Валентин Коновалов, его переизбрали на второй срок.
В Орловской области тоже победил член КПРФ - Андрей Клычков. Во всех остальных регионах выиграли единороссы.
Напомним, Сергей Сокол служил добровольцем на одном из самых напряженных участков в зоне СВО — командовал расчетом аэроразведки БАРС "Каскад", награжден орденом Мужества.