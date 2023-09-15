Как в сентябре изменится движение по Ленточному бору из-за строительства развязки в Барнауле

Схема движения на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского тракта в Барнауле изменится, ориентировочно, уже к концу сентября — в связи со строительством трехуровневой развязки дорогу придется немного сдвинуть. Подробности — в материале altapress.ru.

Что изменится

Как рассказал замначальника «Алтайавтодора» по строительству, качеству и техническим вопросам Евгений Строганов, примыкающий к Змеиногорскому тракту участок шоссе Ленточный бор закроют. Движение будет осуществляться по специальной объездной дороге.

В настоящее время она уже отсыпана щебнем, но уже на следующей неделе, если не помешает погода, будет уложено асфальтобетонное покрытие. Затем на проезжую часть будет нанесена разметка и сдвинут светофор. Дорога также будет четырехполосной.

Светофор. СС0

Что будет дальше

После запуска движения по объездной дороге планируется начать строительство двух опор путепровода, которые должны располагаться в Ленточном бору.

По завершении строительства этих опор и пролетных строений, будут на постоянной уже основе устраиваться левоповоротный и правоповоротный съезды с путепровода, а временную объездную затем разберут.