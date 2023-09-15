Как в сентябре изменится движение по Ленточному бору из-за строительства развязки в Барнауле

Что изменится
Как рассказал замначальника «Алтайавтодора» по строительству, качеству и техническим вопросам Евгений Строганов, примыкающий к Змеиногорскому тракту участок шоссе Ленточный бор закроют. Движение будет осуществляться по специальной объездной дороге.
В настоящее время она уже отсыпана щебнем, но уже на следующей неделе, если не помешает погода, будет уложено асфальтобетонное покрытие. Затем на проезжую часть будет нанесена разметка и сдвинут светофор. Дорога также будет четырехполосной.
Что будет дальше
После запуска движения по объездной дороге планируется начать строительство двух опор путепровода, которые должны располагаться в Ленточном бору.
По завершении строительства этих опор и пролетных строений, будут на постоянной уже основе устраиваться левоповоротный и правоповоротный съезды с путепровода, а временную объездную затем разберут.