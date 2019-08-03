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Политика

В Думе предложили штрафовать за участие в несанкционированных акциях на миллион рублей

Депутат Госдумы Михаил Старшинов (фракция «Единая Россия») предложил повысить штрафы за участие в несанкционированных массовых акциях до 1 млн рублей, сообщает ТАСС. Также предлагается увеличить срок задержания нарушителя до трех суток.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Михаил Старшинов,
Депутат Госдумы:

Международный опыт показывает, что, например, в европейских странах штрафы за участие в несанкционированных акциях существенно выше, чем в России. Считаю, что правильно было бы увеличить штрафы с нынешних 10−20 тыс. до 1 млн рублей, чтобы люди задумывались о последствиях нарушения закона.

При этом депутат подчеркнул свободу волеизъявления граждан при участии в митингах. «Это неотъемлемая часть демократии, однако это должно осуществляться строго в рамках закона», — сказал политик.

По действующему законодательству срок административного задержания человека не может превышать трех часов, а в некоторых случаях 48 часов. «По факту получается, что у правоохранителей действительно мало времени для проведения необходимых оперативно-разыскных мероприятий… Необходимо увеличить этот срок до 72 часов», — отметил депутат.

Он уточнил, что речь должна идти также о задержаниях по статье 9.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Парламентарий не исключил, что такой законопроект «может быть подготовлен, когда депутаты вернутся из летних отпусков».

Инициатива принадлежит лично Старшинову, это не законопроект, и во фракции «Единая Россия» пока не обсуждалась, об этом рассказал первый замруководителя фракции по законопроектной работе Андрей Исаев.

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