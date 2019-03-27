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Политика
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В «Единую Россию» в Алтайском крае вступили 9 человек: депутаты трёх парламентов и начальник управления Правительства региона

Партийные билеты им вручили на заседании Президиума Регионального политсовета партии.

Вручение партбилетов 26 марта 2019 г.
Вручение партбилетов 26 марта 2019 г.
Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия".

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко перед рассмотрением вопросов повестки заседания Президиума РПС приветствовал новых членов Партии.

Александр Романенко,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

С приходом нового руководства Регионального отделения Партии заметно оживилось партийное строительство, в частности, работа не только по партийному аудиту, но и по приему новых членов. К нам приходят новые силы, уважаемые жители края.

Секретарь реготделения «Единой России» вручил партийные билеты депутатам АКЗС Дмитрию Аганову, Игорю Панарину, Максиму Степину и Павлу Шумихину. В ряды членов Партии также вступили начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, первый заместитель главы администрации г. Барнаул Вячеслав Франк, депутат Барнаульской городской Думы Александр Гросс, руководитель АРО МООО «Российские студенческие отряды» Евгений Якунин и заместитель председателя Молодежного парламента Алтайского края Артем Сафонов.

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