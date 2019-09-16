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В экспертном клубе «2030» подвели итоги единого дня голосования в Алтайском крае

11 сентября в Барнауле прошло заседание дискуссионного клуба «2030» на тему «Партийно-политическая система в Алтайском крае: состояние и перспективы». В ходе состоявшегося обсуждения эксперты высказали свои оценки не только итогов голосования 8 сентября, но и в целом по различным аспектам современного состояния партийно-политической системы региона.

В экспертном клубе «2030» подвели итоги единого дня голосования в Алтайском крае.
В экспертном клубе «2030» подвели итоги единого дня голосования в Алтайском крае.
Юлия Давыдова

Кандидат исторических наук, политолог Алексей Шарапов представил собравшимся подготовленный оргкомитетом Клуба доклад «Электоральная активность региональных отделений политических партий». Вот основные выводы авторского коллектива.

«Единая Россия» подтвердила «статус-кво»

Итоги единого дня голосования 8 сентября 2019 года показывают, что, несмотря на колебания рейтинга «Единой России» на федеральном уровне, в регионе партия сохраняет достаточно высокий уровень поддержки избирателей. Результаты, полученные кандидатами от правящей партии (более 74% мандатов от общего числа), свидетельствует о системной работе, прежде всего на муниципальном уровне.

Вместе с тем в ситуации общероссийского снижения рейтинга властных институтов, а также с учетом слабой электоральной истории «Единой России» в крае, региональному отделению требуется значительное усиление политического администрирования и содержательного насыщения медийной партийной повестки.

Кроме этого, турбулентность внутри регионального отделения «Единой России» может в перспективе возрасти из-за перегруппировки региональных элит. Например, в случае, если персоны, выведенные из политического поля в период предыдущего губернатора, и их доверенные лица начнут активно возвращаться в публичную политику.

Презентация доклада.
Презентация доклада.
Юлия Давыдова

КПРФ и ЛДПР: отсутствие интереса к местным выборам или слабая кадровая работа?

Для других парламентских партий результаты выборов 8 сентября подтверждают тезис об отсутствии на сегодняшний день в крае реальной оппозиции, способной повлиять на ключевые решения на муниципальном или краевом уровнях и имеющей широкую сеть местных отделений для организации прямой работы с жителями территорий.

Стоит отметить, что по итогам единого дня голосования условная группа «непартийных кандидатов-самовыдвиженцев» завоевала большее количество мандатов (45), чем кандидаты от оппозиционных парламентских партий (31 мандат) вместе взятые. Этот факт может свидетельствовать как о низкой активности местных ячеек партий на местах, так и о снижении доверия населения к традиционной оппозиции в целом.

Общей для всей парламентской оппозиции региона является проблема кадров. Подбор кандидатов на выборные должности явно дает сбои, а бросание «из крайности в крайность» само по себе результат принести не может. Яркий пример — КПРФ, когда ставка на опыт (кандидат Хакимов, округ № 2 АКЗС) и молодость (Арцибашев, округ № 2 БГД), несмотря на активную кампанию кандидатов, особого успеха партии не принесли.

Реготделение ЛДПР, очевидно, решает исключительно количественную задачу по выдвижению кандидатов в ущерб их качественному отбору и подготовке, выдвигая пользующихся слабой поддержкой или не имеющих отношения к территории кандидатов. Именно поэтому полученный результат (0 мандатов из 170) можно оценить как справедливый итог.

Обсуждение итогов.
Обсуждение итогов.
Юлия Давыдова

Громкие инициативы эсеров не помогли на выборах

«Справедливая Россия» нуждается в новом позиционировании, определении своей идеологической и электоральной ниши в регионе. В противном случае потеря поддержки избирателей для партии в крае будет неизбежной. Предпринятая в апреле попытка эсеров объединить под своей эгидой «социально ориентированные политические силы» региона не увенчалась успехом.

Реготделение «Справедливой России» в крае сделало основную ставку на громкие, но сложно реализуемые на практике законодательные инициативы, вносимые в парламент. Подобная технология работы вряд ли может иметь серьезный электоральный эффект в долгосрочной перспективе.

Ввиду сложной социально-экономической ситуации в регионе, а также принимая во внимание общероссийский тренд усиления политизации общества, протестные настроения жителей региона в перспективе также могут усиливаться. В этих условиях увеличиваются возможности у оппозиционных партий для наращивания своего рейтинга.

Владислав Вакаев участвует в дискуссии.
Владислав Вакаев участвует в дискуссии.
Юлия Давыдова

Имитация протестной активности

С приходом нового губернатора Виктора Томенко в Алтайском крае изменилось отношение власти к оппозиции (от противостояния — к сотрудничеству), установился диалог и взаимопонимание с лидерами региональных отделений и партийных фракций парламентской оппозиции. Учитывая этот факт, не следует ожидать, что КПРФ, «Справедливая Россия» или ЛДПР станут двигателем протеста в регионе. Очевидно, сохранится в большей степени имитационная оппозиционная деятельность.

Активность непарламентских партий и так называемой «внесистемной оппозиции» на сегодняшний день в крае носит фрагментарный характер. Отдельные партии периодически проявляют активность, выдвигая кандидатов на местные выборы или организуя малочисленные публичные акции. Но ни одна из партийных организаций не имеет серьезной электоральной базы и ресурсов для организации значимых протестных кампаний. Массовые публичные акции политической направленности в ходе этого электорального цикла не проходили. На сегодняшний день в Алтайском крае нет политических сил, которые могли бы аккумулировать протестные настроения.

Комментарии экспертов клуба «2030»

Денис Губин.
Денис Губин.
Юлия Давыдова

Денис Губин,
заместитель председателя правительства Алтайского края:

Мне важно, что все достаточно высоко оценили открытость выборов и меньшее количество нарушений. По большому счету, это как раз и есть достаточно серьезный федеральный тренд, который транслируется и президентом, и всей внутренней политикой государства: ребята, хватит играть в ерунду, пускай всё будет честно и открыто.

То, что фактически все говорят об этом в один голос — это очень важно. Я думаю, что со временем никто в сторону Алтайского края не ткнёт пальцем и не скажет, что здесь коим-то образом происходили нарушения.

О результатах. Кто выиграл, и кто проиграл — вопрос спорный. Выигрывать должен избиратель. Скажу одно — нам, как власти, наверное, всё равно, с каким флагом вы ходите. Если у вас есть интересные идеи, если у вас есть правильные предложения, мы всегда готовы их выслушать и готовы с ними работать.

Что будет в новой выборной кампании? Не знаю, посмотрим. Я надеюсь, что мы и дальше будем развивать институт честных и открытых выборов. Будем всегда со всеми общаться.

Сейчас я понимаю, что площадка клуба «2030» интересная — идеологически абсолютно разные люди, люди разных возрастов, спокойно и хорошо друг с другом ладят и общаются именно в формате дискуссии.

Юрий Чернышов, директор Алтайской школы политических исследований.
Юрий Чернышов, директор Алтайской школы политических исследований.
Юлия Давыдова

Юрий Чернышов,
директор Алтайской школы политических исследований:

Приятно, что на Алтае проводятся свободные дискуссии с приглашением представителей- самых разных политических партий, движений и экспертов. Очень хорошо, что эта давняя традиция возобновилась. Это определённое положительное поветрие в нашем регионе.

Выборы существуют для того, чтобы избиратели выразили свою волю. Если власть добивается того, что выборы выполняют эту функцию — великолепно. Если же власть пытается использовать административные рычаги для достижения определенных результатов, то выборы работают в недостаточной степени.

Мне кажется, основная масса населения, к сожалению, относится к выборам не очень заинтересованно. Люди просто не ходят. Мы имеем низкий процент явки. Возможно, кому-то это выгодно, но с точки зрения волеизъявления массы населения это нехорошо.

Нам надо пересматривать где-то избирательное законодательство. Начиная с единого дня голосования. Для чего он стоит в начале сентября, когда люди на огородах, когда многие еще не вернулись из отпусков?

Я думаю, что если власть будет слушать, что говорят эксперты, что говорит население, то мы вернём большее доверие к выборам, и они будут выполнять свою настоящую функцию.

Иван Мордовин,
депутат АКЗС, член оргкомитета Клуба 2030:

Иван Мордовин о работе Клуба 2030.
Иван Мордовин о работе Клуба 2030.
Фото: Юлия Давыдова

Дискуссия прошла содержательно. Главное, что все представители партий, ученые, власть и общественники смогли высказать свои взгляды на прошедшую избирательную кампанию и обозначить проблемные вопросы. Мы впервые в рамках работы нашего клуба представили аналитический доклад, планируем и в дальнейшем готовить к нашим встречам специальные исследования.

Учитывая активизацию политического процесса, очередные заседания Клуба будут посвящены актуальной общественно-политической повестке региона.


Справка

Дискуссионный клуб «2030» — общественно-политическая площадка, на которой обсуждают ключевые темы развития Алтайского края и России. Участие в работе клуба принимают эксперты вне зависимости от политических взглядов или членства в общественных объединениях. Оргкомитет клуба: Иван Мордовин, Алексей Шарапов, Евгений Шадринцев, Михаил Беднаржевский, Антон Теслин.

Члены Оргкомитета клуба Иван Мордовин и Антон Теслин.
Члены Оргкомитета клуба Иван Мордовин и Антон Теслин.
Юлия Давыдова

На сентябрьской встрече присутствовали: политологи, политтехнологи, общественники, представители власти, местного самоуправления, партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко». К сожалению, члены алтайских отделений «малых партий» заседание не посетили, хотя организаторы приглашали их и были готовы предоставить площадку для высказываний.

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