В экспертном клубе «2030» подвели итоги единого дня голосования в Алтайском крае.

11 сентября в Барнауле прошло заседание дискуссионного клуба «2030» на тему «Партийно-политическая система в Алтайском крае: состояние и перспективы». В ходе состоявшегося обсуждения эксперты высказали свои оценки не только итогов голосования 8 сентября, но и в целом по различным аспектам современного состояния партийно-политической системы региона.

Кандидат исторических наук, политолог Алексей Шарапов представил собравшимся подготовленный оргкомитетом Клуба доклад «Электоральная активность региональных отделений политических партий». Вот основные выводы авторского коллектива.

«Единая Россия» подтвердила «статус-кво»

Итоги единого дня голосования 8 сентября 2019 года показывают, что, несмотря на колебания рейтинга «Единой России» на федеральном уровне, в регионе партия сохраняет достаточно высокий уровень поддержки избирателей. Результаты, полученные кандидатами от правящей партии (более 74% мандатов от общего числа), свидетельствует о системной работе, прежде всего на муниципальном уровне.

Вместе с тем в ситуации общероссийского снижения рейтинга властных институтов, а также с учетом слабой электоральной истории «Единой России» в крае, региональному отделению требуется значительное усиление политического администрирования и содержательного насыщения медийной партийной повестки.

Кроме этого, турбулентность внутри регионального отделения «Единой России» может в перспективе возрасти из-за перегруппировки региональных элит. Например, в случае, если персоны, выведенные из политического поля в период предыдущего губернатора, и их доверенные лица начнут активно возвращаться в публичную политику.

Презентация доклада. Юлия Давыдова

КПРФ и ЛДПР: отсутствие интереса к местным выборам или слабая кадровая работа?

Для других парламентских партий результаты выборов 8 сентября подтверждают тезис об отсутствии на сегодняшний день в крае реальной оппозиции, способной повлиять на ключевые решения на муниципальном или краевом уровнях и имеющей широкую сеть местных отделений для организации прямой работы с жителями территорий.

Стоит отметить, что по итогам единого дня голосования условная группа «непартийных кандидатов-самовыдвиженцев» завоевала большее количество мандатов (45), чем кандидаты от оппозиционных парламентских партий (31 мандат) вместе взятые. Этот факт может свидетельствовать как о низкой активности местных ячеек партий на местах, так и о снижении доверия населения к традиционной оппозиции в целом.

Общей для всей парламентской оппозиции региона является проблема кадров. Подбор кандидатов на выборные должности явно дает сбои, а бросание «из крайности в крайность» само по себе результат принести не может. Яркий пример — КПРФ, когда ставка на опыт (кандидат Хакимов, округ № 2 АКЗС) и молодость (Арцибашев, округ № 2 БГД), несмотря на активную кампанию кандидатов, особого успеха партии не принесли.

Реготделение ЛДПР, очевидно, решает исключительно количественную задачу по выдвижению кандидатов в ущерб их качественному отбору и подготовке, выдвигая пользующихся слабой поддержкой или не имеющих отношения к территории кандидатов. Именно поэтому полученный результат (0 мандатов из 170) можно оценить как справедливый итог.

Обсуждение итогов. Юлия Давыдова

Громкие инициативы эсеров не помогли на выборах

«Справедливая Россия» нуждается в новом позиционировании, определении своей идеологической и электоральной ниши в регионе. В противном случае потеря поддержки избирателей для партии в крае будет неизбежной. Предпринятая в апреле попытка эсеров объединить под своей эгидой «социально ориентированные политические силы» региона не увенчалась успехом.

Реготделение «Справедливой России» в крае сделало основную ставку на громкие, но сложно реализуемые на практике законодательные инициативы, вносимые в парламент. Подобная технология работы вряд ли может иметь серьезный электоральный эффект в долгосрочной перспективе.

Ввиду сложной социально-экономической ситуации в регионе, а также принимая во внимание общероссийский тренд усиления политизации общества, протестные настроения жителей региона в перспективе также могут усиливаться. В этих условиях увеличиваются возможности у оппозиционных партий для наращивания своего рейтинга.

Владислав Вакаев участвует в дискуссии. Юлия Давыдова

Имитация протестной активности

С приходом нового губернатора Виктора Томенко в Алтайском крае изменилось отношение власти к оппозиции (от противостояния — к сотрудничеству), установился диалог и взаимопонимание с лидерами региональных отделений и партийных фракций парламентской оппозиции. Учитывая этот факт, не следует ожидать, что КПРФ, «Справедливая Россия» или ЛДПР станут двигателем протеста в регионе. Очевидно, сохранится в большей степени имитационная оппозиционная деятельность.

Активность непарламентских партий и так называемой «внесистемной оппозиции» на сегодняшний день в крае носит фрагментарный характер. Отдельные партии периодически проявляют активность, выдвигая кандидатов на местные выборы или организуя малочисленные публичные акции. Но ни одна из партийных организаций не имеет серьезной электоральной базы и ресурсов для организации значимых протестных кампаний. Массовые публичные акции политической направленности в ходе этого электорального цикла не проходили. На сегодняшний день в Алтайском крае нет политических сил, которые могли бы аккумулировать протестные настроения.

Комментарии экспертов клуба «2030»

Денис Губин. Юлия Давыдова

Денис Губин,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Мне важно, что все достаточно высоко оценили открытость выборов и меньшее количество нарушений. По большому счету, это как раз и есть достаточно серьезный федеральный тренд, который транслируется и президентом, и всей внутренней политикой государства: ребята, хватит играть в ерунду, пускай всё будет честно и открыто. То, что фактически все говорят об этом в один голос — это очень важно. Я думаю, что со временем никто в сторону Алтайского края не ткнёт пальцем и не скажет, что здесь коим-то образом происходили нарушения. О результатах. Кто выиграл, и кто проиграл — вопрос спорный. Выигрывать должен избиратель. Скажу одно — нам, как власти, наверное, всё равно, с каким флагом вы ходите. Если у вас есть интересные идеи, если у вас есть правильные предложения, мы всегда готовы их выслушать и готовы с ними работать. Что будет в новой выборной кампании? Не знаю, посмотрим. Я надеюсь, что мы и дальше будем развивать институт честных и открытых выборов. Будем всегда со всеми общаться. Сейчас я понимаю, что площадка клуба «2030» интересная — идеологически абсолютно разные люди, люди разных возрастов, спокойно и хорошо друг с другом ладят и общаются именно в формате дискуссии.

Юрий Чернышов , директор Алтайской школы политических исследований. Юлия Давыдова

Юрий Чернышов,

директор Алтайской школы политических исследований:

Приятно, что на Алтае проводятся свободные дискуссии с приглашением представителей- самых разных политических партий, движений и экспертов. Очень хорошо, что эта давняя традиция возобновилась. Это определённое положительное поветрие в нашем регионе. Выборы существуют для того, чтобы избиратели выразили свою волю. Если власть добивается того, что выборы выполняют эту функцию — великолепно. Если же власть пытается использовать административные рычаги для достижения определенных результатов, то выборы работают в недостаточной степени. Мне кажется, основная масса населения, к сожалению, относится к выборам не очень заинтересованно. Люди просто не ходят. Мы имеем низкий процент явки. Возможно, кому-то это выгодно, но с точки зрения волеизъявления массы населения это нехорошо. Нам надо пересматривать где-то избирательное законодательство. Начиная с единого дня голосования. Для чего он стоит в начале сентября, когда люди на огородах, когда многие еще не вернулись из отпусков? Я думаю, что если власть будет слушать, что говорят эксперты, что говорит население, то мы вернём большее доверие к выборам, и они будут выполнять свою настоящую функцию.

Иван Мордовин,

депутат АКЗС , член оргкомитета Клуба 2030:

Иван Мордовин о работе Клуба 2030. Фото: Юлия Давыдова Дискуссия прошла содержательно. Главное, что все представители партий, ученые, власть и общественники смогли высказать свои взгляды на прошедшую избирательную кампанию и обозначить проблемные вопросы. Мы впервые в рамках работы нашего клуба представили аналитический доклад, планируем и в дальнейшем готовить к нашим встречам специальные исследования. Учитывая активизацию политического процесса, очередные заседания Клуба будут посвящены актуальной общественно-политической повестке региона.

Справка

Дискуссионный клуб «2030» — общественно-политическая площадка, на которой обсуждают ключевые темы развития Алтайского края и России. Участие в работе клуба принимают эксперты вне зависимости от политических взглядов или членства в общественных объединениях. Оргкомитет клуба: Иван Мордовин, Алексей Шарапов, Евгений Шадринцев, Михаил Беднаржевский, Антон Теслин.

Члены Оргкомитета клуба Иван Мордовин и Антон Теслин. Юлия Давыдова

На сентябрьской встрече присутствовали: политологи, политтехнологи, общественники, представители власти, местного самоуправления, партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко». К сожалению, члены алтайских отделений «малых партий» заседание не посетили, хотя организаторы приглашали их и были готовы предоставить площадку для высказываний.