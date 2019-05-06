В Германии Россию признали сверхдержавой

В Германии вновь признали Россию сверхдержавой. Теперь Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу. Об этом сообщил шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер, пишет «Российская газета».

«Россия снова стала Россией. Это сверхдержава двух континентов, огромная евразийская империя с обширной сферой интересов, простирающихся от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплот православия, Третий Рим», — написал журналист.

Он отметил, что Запад уже однажды упустил шанс выстроить доверительные отношения с Россией после распада СССР. Тогда в НАТО было принято другое решение, и альянс, вместо сближения с Москвой, стал расширяться на восток.

По мнению Штюрмера, Западу рано или поздно в любом случае придется пойти навстречу России. При этом обозреватель уверен, что сделать этот шаг нужно как можно раньше. Журналист отмечает, что в соответствии с концепцией взаимного гарантированного уничтожения сверхдержавы могут выжить только вместе. В противном случае они погибнут.