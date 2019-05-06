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Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

В Германии вновь признали Россию сверхдержавой. Теперь Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу. Об этом сообщил шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер, пишет «Российская газета».

Флаг России.
Флаг России.
Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

«Россия снова стала Россией. Это сверхдержава двух континентов, огромная евразийская империя с обширной сферой интересов, простирающихся от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплот православия, Третий Рим», — написал журналист.

Он отметил, что Запад уже однажды упустил шанс выстроить доверительные отношения с Россией после распада СССР. Тогда в НАТО было принято другое решение, и альянс, вместо сближения с Москвой, стал расширяться на восток.

По мнению Штюрмера, Западу рано или поздно в любом случае придется пойти навстречу России. При этом обозреватель уверен, что сделать этот шаг нужно как можно раньше. Журналист отмечает, что в соответствии с концепцией взаимного гарантированного уничтожения сверхдержавы могут выжить только вместе. В противном случае они погибнут.

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