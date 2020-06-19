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Политика

В города и районы Алтайского края отправят колоссальный объем масок и антисептиков к голосованию

Почти 2 млн масок и 60 тонн антисептика готовы к отправке в города и районы Алтайского края, сообщили в краевом избиркоме. Эти средства защиты будут использовать в день голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.

Почти 2 млн масок и 60 тонн антисептика отправят в города и районы Алтайского края.
Почти 2 млн масок и 60 тонн антисептика отправят в города и районы Алтайского края.
Избирательная комиссия Алтайского края

Избирательная комиссия края завершает прием основной партии средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также средств для оборудования помещений для голосования.

По словам председателя избиркома Ирины Акимовой, основной фронт работ — на распределительном центре, который организован при содействии органов исполнительной власти.

Почти 2 млн масок и 60 тонн антисептика отправят в города и районы Алтайского края.
Почти 2 млн масок и 60 тонн антисептика отправят в города и районы Алтайского края.
Избирательная комиссия Алтайского края

Сформирован колоссальный объем перчаток для членов избирательных комиссий и участников голосования, одноразовых масок, бесконтактных термометров, защитных экранов для лица, халатов и шапочек для членов УИК при проведении голосования вне помещения, антибактериальных ковриков и антисептических средств, добавила Акимова.

«Необходимый перечень и количество поставленных средств индивидуальной защиты приобретено в строгом соответствии с совместными рекомендациями ЦИК России и Роспотребнадзором с учетом специфики работы членов избирательных комиссий, требованиями к использованию средств индивидуальной защиты», — отметила председатель краевой комиссии.

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