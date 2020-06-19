В города и районы Алтайского края отправят колоссальный объем масок и антисептиков к голосованию

Избирательная комиссия края завершает прием основной партии средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также средств для оборудования помещений для голосования.
По словам председателя избиркома Ирины Акимовой, основной фронт работ — на распределительном центре, который организован при содействии органов исполнительной власти.
Сформирован колоссальный объем перчаток для членов избирательных комиссий и участников голосования, одноразовых масок, бесконтактных термометров, защитных экранов для лица, халатов и шапочек для членов УИК при проведении голосования вне помещения, антибактериальных ковриков и антисептических средств, добавила Акимова.
«Необходимый перечень и количество поставленных средств индивидуальной защиты приобретено в строгом соответствии с совместными рекомендациями ЦИК России и Роспотребнадзором с учетом специфики работы членов избирательных комиссий, требованиями к использованию средств индивидуальной защиты», — отметила председатель краевой комиссии.