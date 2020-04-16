В Госдепе считают, что Россия проводила ядерные испытания

Россия проводила ядерные испытания в 2019 году, утверждается в докладе Госдепартамента США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, который был направлен в конгресс, пишет ТАСС .

Причем Вашингтон не знает, сколько было ядерных экспериментов и проводились ли они в прошлом году.

«Несмотря на возобновление Россией моратория на проведение ядерных испытаний в 1996 году, некоторые ее действия с 1996 года не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности», — отмечается в документе.

В дипведомстве полагают, что российская сторона якобы могла проводить испытания, сопровождающиеся высвобождением ядерной энергии, что «вызывает обеспокоенность соблюдением обязательств по Договору об ограничении подземных испытаний ядерного оружия», пишет bfm.ru.

В Вашингтоне считают, что Москва должна заранее предупреждать о тестах для проведения проверок, чтобы США могли в связи с протоколом к договору провести верификацию испытаний.