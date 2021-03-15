В Госдуме хотят ввести налоговый вычет для спортивных детей

В России могут ввести специальный налоговый вычет, предназначенный для несовершеннолетних граждан, которые посещают различные секции.

В Госдуме подготовили поправку ко второму чтению законопроекта, согласно которой вычет сможет получить не только сам налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции. Это будет распространяться на усыновленных и подопечных, пишет РИА «Новости».

Законодатели отмечают, что такой закон поспособствует популяризации ЗОЖ.

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — отметил член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг.

Налоговый вычет для несовершеннолетних будут выделять в размере фактически произведенных расходов, однако его размер не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный вычет может составить 15,6 тысячи рублей.

Отмечается, что Минспорт уже составляет список секций, которые может затронуть законопроект.