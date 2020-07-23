В Госдуме и Совфеде грядут перестановки после ближайших выборов

Состав Госдумы и Совета Федерации изменится после единого дня голосования в сентябре, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Госдуму может покинуть трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он перейдет в Совет Федерации, где займет место сенатора от Новосибирской области. При этом сам Карелин от комментариев отказался.

Что касается Совета Федерации, то его покинут не менее пяти сенаторов. Среди них — Франц Клинцевич, Валерий Куликов, Алексей Кондратьев, Валерий Марков, Алексей Александров.

Клинцевич сказал, что «слухи не просто так возникают» и предположил, что его уход «состоится». В то же время, с ним «на эту тему» никто не разговаривал, добавил сенатор, пишет bfm.ru.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала перенести единый день голосования с сентября на летние месяцы в случае многодневных выборов.

Она назвала сентябрь самым неудачным месяцем для единого дня голосования.

Элла Памфилова. cikrf.ru

«Это начало учебного года, а много учителей состоит в комиссиях», — сказала глава ЦИК.

По ее словам, сейчас этот вопрос будет проработан «в точечном режиме». Но в будущем, если это будет прописано в законе, нужно будет перенести единый день голосования, заключила Памфилова

Единый день

Единый день голосования пройдет 13 сентября. В этот день в 18 регионах должны пройти прямые выборы губернаторов, еще в двух — глав выберут парламенты.

Также в 11 регионах выберут депутатов заксобраний. После выборов состав Совета Федерации потенциально может смениться почти на четверть.