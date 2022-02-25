25 февраля
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Политика

В Госдуме назвали условия для предотвращения очередей у банкоматов

Депутат Госдумы, лен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина назвала условия для того, чтобы избежать появление очередей в банкоматах.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Она считает, что следует своевременно предоставлять объективную информацию и бороться с создателями фейков, сообщает ТАСС.

«Для того, чтобы избежать панических действий среди населения в виде очередей у банкоматов и резкого опустошения магазинных полок, необходимо своевременно предоставлять людям объективную информацию, а также бороться с создателями и распространителями фейков», — сказала она.

Говоря о возможных экономических последствиях происходящего для России, парламентарий заметила, что российская экономика адаптировалась к санкциям, которые на себе испытывает.

Кроме того, Стенякина назвала сложным и вынужденным решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции.

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