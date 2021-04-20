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Политика

В Госдуме определились с законопроектом об отмене «дня тишины»

Комитет Госдумы по контролю и регламенту 19 апреля одобрил ко второму чтению поправку к законопроекту, которая предполагает завершение агитации за кандидатов с началом первого дня голосования, сообщает «Интерфакс».

Выборы.
Выборы.
Михаил Хаустов

Это означает отмену «дня тишины», который предусматривал запрет на агитацию за сутки до начала голосования.

В результате предвыборная реклама будет запрещена только в дни голосования, уточнили в комитете.

Поправка коснется многодневного голосования, а не однодневного.

С инициативой выступили несколько депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по контролю Ольгой Савастьяновой. Среди авторов поправки — первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (от КПРФ) и зампред фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко, пишет polit.ru.

В феврале глава ЦИК Элла Памфилова высказалась за отмену «дня тишины» перед выборами. Она попросила сотрудников своего аппарата составить списки «плюсов» и «минусов» запрета агитации в условиях трехдневного голосования.

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