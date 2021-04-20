В Госдуме определились с законопроектом об отмене «дня тишины»

Это означает отмену «дня тишины», который предусматривал запрет на агитацию за сутки до начала голосования.
В результате предвыборная реклама будет запрещена только в дни голосования, уточнили в комитете.
Поправка коснется многодневного голосования, а не однодневного.
С инициативой выступили несколько депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по контролю Ольгой Савастьяновой. Среди авторов поправки — первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (от КПРФ) и зампред фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко, пишет polit.ru.
В феврале глава ЦИК Элла Памфилова высказалась за отмену «дня тишины» перед выборами. Она попросила сотрудников своего аппарата составить списки «плюсов» и «минусов» запрета агитации в условиях трехдневного голосования.