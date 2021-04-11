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Политика

В Госдуме отметили на призыв ужесточить санкции против России

Бесперспективность дальнейшей конфронтации с Россией понимают уже и в самой Европе, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Так он прокомментировал очередной призыв ужесточить санкции против РФ.

В Государственной думе.
В Государственной думе.
duma.gov.ru

Ранее глава Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Европе и США следует ужесточить санкции в отношении России.

В ответ на это Антон Морозов назвал Вебера провокатором. «В Европе уже все прекрасно понимают бесперспективность дальнейшей конфронтации с Российской Федерацией», — цитирует депутата RT.

Говоря о конфликте на востоке Украины, из-за которого Манфред Вебер и выступил с антироссийским призывом, Антон Морозов подчеркнул, что ситуация должна быть разрешена мирным путем, добавив: «Военного решения этой проблемы нет».

«Поэтому как раз сейчас международное сообщество (особенно в Европе) должно сплотиться и оказать необходимое давление на киевский режим, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации военной напряженности в Донбассе», — резюмировал парламентарий.

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