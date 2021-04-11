В Госдуме отметили на призыв ужесточить санкции против России

Ранее глава Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Европе и США следует ужесточить санкции в отношении России.
В ответ на это Антон Морозов назвал Вебера провокатором. «В Европе уже все прекрасно понимают бесперспективность дальнейшей конфронтации с Российской Федерацией», — цитирует депутата RT.
Говоря о конфликте на востоке Украины, из-за которого Манфред Вебер и выступил с антироссийским призывом, Антон Морозов подчеркнул, что ситуация должна быть разрешена мирным путем, добавив: «Военного решения этой проблемы нет».
«Поэтому как раз сейчас международное сообщество (особенно в Европе) должно сплотиться и оказать необходимое давление на киевский режим, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации военной напряженности в Донбассе», — резюмировал парламентарий.