6 декабря
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Политика

В Госдуме планируют ввести законопроект о запрете абортов в частных клиниках

В частных клиниках хотят законодательно запретить аборты. Сделать это планируют весной 2024 года.

Беременная женщина, снимок УЗИ.
Беременная женщина, снимок УЗИ.
Фото: freepik, автор Racool_studio.

Как сообщают "РИА НОВОСТИ" в беседе со своим источником, законопроект находится в разработке. Помимо вывода абортов из услуг частных клиник, планируют сократить срок при котором возможно прерывание беременности.

Самого документа об этом еще нет, а внести законопроект в Госдуму планируется в весеннюю сессию.

Некоторые российские регионы уже высказались о введении штрафов за склонение к аборту. В других регионах начали запрещать проведение этой операции в коммерческих организациях.

Ранее мы рассказывали в каком регионе уже запретили делать аборты.

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