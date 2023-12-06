В Госдуме планируют ввести законопроект о запрете абортов в частных клиниках

В частных клиниках хотят законодательно запретить аборты. Сделать это планируют весной 2024 года.

Как сообщают "РИА НОВОСТИ" в беседе со своим источником, законопроект находится в разработке. Помимо вывода абортов из услуг частных клиник, планируют сократить срок при котором возможно прерывание беременности.

Самого документа об этом еще нет, а внести законопроект в Госдуму планируется в весеннюю сессию.

Некоторые российские регионы уже высказались о введении штрафов за склонение к аборту. В других регионах начали запрещать проведение этой операции в коммерческих организациях.

Ранее мы рассказывали в каком регионе уже запретили делать аборты.