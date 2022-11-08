В Госдуме после бурной критики планируют отклонить законопроект о едином цифровом операторе

Законопроект о едином операторе цифровой рекламы планируют отклонить в Совете Госдумы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники и источники «Ведомостей».

После бурной критики законопроекта о едином операторе цифровой оператора, в российском парламенте приняли решение отказаться от этой идеи. Официально депутаты Госдумы должны отклонить инициативу во время второго чтения 8 или 9 ноября.

Проект закона о едином операторе цифровой рекламы внес на рассмотрение в парламент депутат от «Единой России» Артем Кирьянов. По нему, управление и контроль всех наружных рекламных экранов, а также классифайдов вроде «Авито», «Дром» или «Юла» проводился бы специальным единым оператором.

Эту инициативу из-за монополизации раскритиковали почти все участники рынка — антимонопольная служба, Союз операторов наружной рекламы и отдельные компании. Против этого законопроекта высказался и глава Минцифры Максут Шадаев.

Ранее в Барнауле прошел круглый стол, посвященный этой законодательной инициативе. Все его участники высказались против планируемых нововведений.