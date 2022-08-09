Монополист убьет рынок: алтайские рекламщики бьют в набат из-за поправок в закон о рекламе

В комитете по рекламе Алтайской ТПП 4 августа прошел внеплановый круглый стол по теме «Как рекламной отрасли защититься от цифрового монополиста». Его участниками стали представители рекламного бизнеса, власти и общественности. Всех их волновали последствия принятия нового федерального закона о «едином цифровом операторе». Altapress.ru уже делал разбор по этой теме, но продолжает следить за ситуацией, посетив заседание круглого стола.

15 июля Госдума в первом чтении приняла поправки в закон «О рекламе». Законопроект предусматривает создание единого цифрового оператора для наружной рекламы и фактически запрещает крупные сайты с объявлениями. Размещать информацию на цифровых баннерах можно будет только через специальный сайт, который будет контролировать специальный единый оператор. Им станет частная компания, которую назначит государство. Она займется проверкой контента, контролем за техническим состоянием рекламных конструкций, а также должна будет заниматься защитой персональных данных. Помимо наружной рекламы этот оператор будет контролировать и размещение частных объявлений от граждан. Сейчас под это попадают сайты Авито, Циан, hh.ru, Дром и другие.

«Монополист обрушит весь рынок»

Круглый стол открыл председатель комитета по рекламе Алтайской ТПП Юрий Пургин. Он заявил, что под законопроект в нынешнем виде попадает лишь одна компания, которая и станет монополистом на рынке наружной рекламы. При этом коммерческая компания станет выполнять несвойственные ей функции надзора и контроля. Есть риск, что фирма будет злоупотреблять привилегированным положением в своих целях.

Пургин отметил, что под действие возможного закона попадут и классифайды — такие как Авито, Дром, Авто.ру, Циан, hh.ru и другие. Монополия на этом рынке неизбежно коснется всех жителей страны, поскольку возникнет единственный игрок на рынке частных объявлений, который сможет завышать цены на размещение.

«Вместе с вводимой вскоре маркировкой цифровой рекламы это породит тотальный контроль, который вводится практически без обсуждения. Общество просто ставят перед фактом.» — заявил Пургин.

Круглый стол по вопросу поправок в закон «О рекламе» Департамент экономического развития ТПП Алтайского края

«Закон принимается под конкретную компанию»

Председатель Союза рекламистов Барнаула Валерий Зырянов назвал законопроект коррупционногенным и определенно заточенным под конкретную компанию. Появление такого монополиста определенно повлечет за собой крах всего рекламного рынка в стране. Кроме того, идеологически закон должен был быть направлен на борьбу с иностранными компаниями в рекламной отрасли в условиях санкций против России. Парадокс заключается в том, что на этом рынке нет крупных игроков с иностранным участием. Здесь можно вспомнить разве что про Авито, но и там, как сообщается, все руководство компанией передано местному менеджменту.

«По сути, закон принимается против того, чего на самом деле нет.» — подытожил Зырянов.

Анна Фесянова, представитель филиалов «Гэллари — сервис» в Барнауле и Бийске, высказала аналогичные опасения. По ее словам, данный законопроект негативно скажется на целой отрасли экономики. В связи с появлением монополиста на рынке рекламы неизбежно вырастут цены. Компаниям придется закладывать больший рекламный бюджет, что скажется и на стоимости конечного продукта, который будет предложен потребителям. Кроме того, Фесянова обратила внимание на юридические тонкости принятия законопроекта. В этой связи она вспомнила внезапно принятый и вступающий с 1 сентября в действие закон о маркировке рекламной продукции в интернете.

Круглый стол по вопросу поправок в закон «О рекламе» Департамент экономического развития ТПП Алтайского края

Сергей Селезнев, генеральный директор компании «Дизайн — мастер» (Новосибирск), заявил, что видит в этом законопроекте сразу несколько угроз. Первая состоит в том, что единый цифровой оператор сможет самостоятельно определять места расположения рекламных конструкций, зачастую игнорируя даже точку зрения муниципалитета, где планируется установление наружной рекламы. Вторая угроза состоит в том, что оператор через единое программное обеспечение получит доступ ко всем базам клиентов и ко всему объему рекламной информации. Это позволит монополисту обрушить весь рынок наружной рекламы.

Получится ли «откатить» закон?

По словам Селезнева, коль закон прошел первой чтение в Государственной Думе, то совсем его отменить не получится. Не вдаваясь в детали, он сообщил, что юристы компании сейчас готовят предложения по поправкам в законопроект. Они готовы направить их на рассмотрение по всем возможным каналам: в Государственную Думу, председателю правительства Михаилу Мишустину, а также во все парламентские фракции. По его словам, эти поправки смогут минимизировать те последствия, с которыми придется столкнуться рекламному рынку.

Российское IT-сообщество и интернет-активисты запустили петицию против вносимых изменений в закон. Она адресована председателю правительства Михаилу Мишустину, и ее уже подписали более 13 тысяч человек.

Руководитель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц заявил, что росчерком пера ломается ситуация на рекламном рынке, которая складывалась годами. Этот законопроект является абсолютно антиконкуретным — всю выгоду получит всего лишь одна компания, которая станет единым цифровым оператором.

Юрий Фриц выразил надежду, что закон получится «откатить» обратно. В качестве примера он привел законопроект об обязательных QR-кодах, который был отозван после широкой негативной общественной реакции. Участники круглого стола на это возразили ему, что здесь вряд ли такое получится — несмотря на то, что в конечном итоге этот законопроект затрагивает практически всех граждан России, о нем практически никто не знает, а также среди тех, кто в курсе — многие просто не понимают, к чему он может привести.

Круглый стол по вопросу поправок в закон «О рекламе» Департамент экономического развития ТПП Алтайского края

«Первыми пострадают малый и средний бизнес»

Ольга Ефимова, руководитель Сообщества маркетологов Алтайского края, заявила, что первыми пострадавшими в случае принятия закона станут представители малого и среднего бизнеса. На этом рынке важна конкуренция, которая позволяет держать цену на рекламу в приемлемых рамках. С учетом того, что в современной ситуации у многих фирм заморожены или не растут рекламных бюджеты, это может стать большой проблемой. Из этой ситуации маркетологам, как промежуточному звену между рекламщиками и компаниями придется как-то выходить.

«Депутаты будут думать»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов сообщил, что этот проект закона обсуждается профессиональным сообществом с момента его принятия. По его словам, появление этого законопроекта в повестке внеочередного заседания Госдумы было полной неожиданностью. Он отметил, что по идее перед первым чтением в парламенте законопроект направляется в регионы для обсуждения, однако в этот раз этого сделано не было. По информации бизнес-омбудсмена, во многих регионах страны есть недовольство по этой законодательной инициативе. В частности, на нее негативно отреагировало правительство Москвы.

Осипов уверен, что депутаты ГД от регионов еще «будут думать», поскольку принятие этого закона идет в разрез с интересами тех регионов, которые они представляют. Так же он считает, что поправки во втором чтении могут быть кардинальным, однако их нужно готовить уже сейчас и по всем возможным каналам озвучивать свою позицию. Главной поправкой же должна стать отмена создания единого цифрового оператора.

Единый цифровой оператор может получить право практически самостоятельно размещать рекламные конструкции сроком на 30 лет и без проведения торгов.

«Облик города — дело муниципалитета , а не цифрового оператора»

Круглый стол по вопросу поправок в закон «О рекламе» Департамент экономического развития ТПП Алтайского края

Представителем муниципалитета на круглом столе стал заместитель главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров. Он выступил с осторожной реакцией. По его словам, является правильной та ситуация, когда именно местная власть определяет места размещения рекламы и таким образом формирует облик города.

Также Федоров отметил, что в результате принятия закона из городского бюджета выпадет часть доходов.

В тоже время он подчеркнул, что органы местного самоуправления все же являются органами исполнительной власти:

«Если закон будет принят, то городская администрация будет его исполнять.» — сообщил Федоров.

В итоге участники круглого стола договорились выработать конкретные предложения, рекомендации и поправки ко второму чтению в законопроект «О рекламе». Срок представления поправок недавно продлили до 9 сентября.