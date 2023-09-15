В Госдуме появилась оппозиция блокировке мессенджера WhatsApp

Вице-спикер парламента Владислав Даванков привел статистику, что мессенджером WhatsApp пользуются 70% россиян, а его блокировка может вызвать негативную реакцию. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

«По экспертным оценкам, аудитория WhatsApp в России составляет более 73 миллиона человек. Особенно популярен данный мессенджер у представителей старшего поколения, которым будет тяжело перейти на отечественные аналоги или другие мессенджеры», — написано в письме.

Депутат предложил ограничить доступ к конкретным каналам, которые нарушают законодательство РФ. В пример Владислав Даванков привел положительный опыт взаимодействия Роскомнадзора и Telegram.

Также Даванков напомнил, Ник Клегг, вице-президент признанной экстремистской корпорации Meta на территории РФ, заявил, что компания выступает против русофобии.

Ранее в Госдуме предложили выдать семьям по 26 тыс. рублей на подготовку к школе.