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Политика

В Госдуме предлагают сажать в тюрьму за непропуск «скорой помощи»

10 июля депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении законопроекты, которые устанавливают административную и уголовную ответственность за воспрепятствование доступа врачей к больному, в том числе — за непропуск машины «скорой помощи», сообщает «Интерфакс».

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

В случае смерти пациента законопроект предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Если из-за непропуска медиков здоровью человека причинен тяжкий вред, полагается штраф до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.

Кроме того, депутаты обсуждают поправки в Кодекс об административных правонарушениях. По задумке, за воспрепятствование деятельности медработника полагается административное наказание — штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Планируется также поднять штраф на непропуск любых машин спецслужб с мигалкой синего цвета и специальной раскраской на бортах. Сейчас штраф составляет 500 рублей (либо лишение прав на 3 месяца). Законопроект предлагает установить штраф от 3 до 5 тысяч рублей (либо лишение прав на срок до года).

В первом чтении законопроект приняли в июне 2017 года после серии громких случаев, когда водители не пропускали машины «скорой помощи».

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