В Госдуме предложили обновить состав правительства для выполнения поручений Путина

«У нас есть предложение — может быть надо переформатировать правительство под новые задачи? Учитывая тот факт, что целый ряд программных положений, которые содержатся и в программах „Справедливой России“, и в программах других оппозиционных партий фактически вошли в повестку президента, возможно, представителей этих партий можно включить в правительство», — заявил Емельянов.
Он отметил, что идеи социального государства должны реализовывать те люди, «которые в них верят», сообщает агентство новостей «Москва».
20 февраля в Гостином дворе президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию.