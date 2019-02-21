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Политика

В Госдуме предложили обновить состав правительства для выполнения поручений Путина

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Михаил Емельянов предложил изменить состав правительства в связи с предложениями главы государства Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию 20 февраля.

Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию. 20 февраля 2019 года.
Владимир Путин зачитывает послание Федеральному собранию. 20 февраля 2019 года.
http://kremlin.ru

«У нас есть предложение — может быть надо переформатировать правительство под новые задачи? Учитывая тот факт, что целый ряд программных положений, которые содержатся и в программах „Справедливой России“, и в программах других оппозиционных партий фактически вошли в повестку президента, возможно, представителей этих партий можно включить в правительство», — заявил Емельянов.

Он отметил, что идеи социального государства должны реализовывать те люди, «которые в них верят», сообщает агентство новостей «Москва».

20 февраля в Гостином дворе президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию.

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