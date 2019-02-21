В Госдуме предложили обновить состав правительства для выполнения поручений Путина

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Михаил Емельянов предложил изменить состав правительства в связи с предложениями главы государства Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию 20 февраля.

«У нас есть предложение — может быть надо переформатировать правительство под новые задачи? Учитывая тот факт, что целый ряд программных положений, которые содержатся и в программах „Справедливой России“, и в программах других оппозиционных партий фактически вошли в повестку президента, возможно, представителей этих партий можно включить в правительство», — заявил Емельянов.

Он отметил, что идеи социального государства должны реализовывать те люди, «которые в них верят», сообщает агентство новостей «Москва».

20 февраля в Гостином дворе президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию.