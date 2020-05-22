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Политика

В Госдуме предложили продать за рубежом мумию Ленина в «хорошем состоянии»

Россия могла бы продать «мумию» Ленина. С таким предложением выступил глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

«Во Франции бизнесмен хочет продать картину „Джоконда“. Мы могли бы продать мумию Ленина. <…>Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», — цитирует Жириновского РИА Новости.

Политик уверен — покупатели найдутся, например, в Китае или Вьетнаме. Не исключено, что Ленина захочет приобрести какой-нибудь коммунист. По мнению Жириновского, благодаря такой «сделке» бюджет получит огромные деньги.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову начать работу над законопроектом о захоронении тела Владимира Ленина, пишет ura.ru.

Сама по себе церемония могла бы быть оформлена через проведение референдума или другую «демократическую процедуру».

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