В Госдуме предложили сделать стипендию не ниже минимального размера оплаты труда

Депутаты от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева предложили законопроект, который повысит стипендию учащихся до уровня МРОТ. Документ появился в электронной базе Госдумы.

Сегодня стипендия в вузах составляет 1825 рублей, а у учащийся заведений среднего профессионального образования - 664 рубля.

«На такую стипендию невозможно прожить, поэтому согласно данным Высшей школы экономики более половины студентов так или иначе совмещает учебу и работу сообщается в пояснительной записке. Это отнимает время от занятий, а порой заставляет перспективного студента бросить вуз или уйти в академический отпуск, что сказывается на качестве образования», — сообщается в пояснительной записке.

Таким образом, если правительство примет законопроект, то он вступит в силу с 1 января 2024 года.

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