В Госдуме предложили штрафовать на 100 тыс. рублей за оскорбление чувств женщин

SHOT сообщили, что они с коллегами готовят законопроект об оскорблении чувств женщин. Сделать это планируется в 2024 году, он как раз утвержден как "год семьи".

Законопроект будет введен для должностных лиц, которые публично высказываются по поводу женщин об их правах и обязанностях.

Даванков также упомянул, что когда говорили, что женщинам не нужно получать высшее образование, или кто-то говорил, что нужно запретить аборты это являлось оскорблением, в первую очередь. По мнению депутата, это ограничивает самостоятельность женщин.

Ранее мы сообщали, что во всех российских частный клиниках хотят запретить аборты.