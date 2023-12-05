6 декабря
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Политика

В Госдуме предложили штрафовать на 100 тыс. рублей за оскорбление чувств женщин

Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Владислав Даванков.

Женщина. Глаза.
Женщина. Глаза.
СС0

SHOT сообщили, что они с коллегами готовят законопроект об оскорблении чувств женщин. Сделать это планируется в 2024 году, он как раз утвержден как "год семьи".

Законопроект будет введен для должностных лиц, которые публично высказываются по поводу женщин об их правах и обязанностях.

Даванков также упомянул, что когда говорили, что женщинам не нужно получать высшее образование, или кто-то говорил, что нужно запретить аборты это являлось оскорблением, в первую очередь. По мнению депутата, это ограничивает самостоятельность женщин.

Ранее мы сообщали, что во всех российских частный клиниках хотят запретить аборты.

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