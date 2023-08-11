11 августа
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Политика

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить в России рабочую неделю с 40 до 36 часов. Об этом сообщает «Лентра.ру».

Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
duma.gov.ru

Бессараб утверждала, что в Нидерландах, которые славятся одним из самых высоких уровней жизни, рабочая неделя составляет 33 часа.

Также Светлана настаивала, что Россия должна быть в этом направлении прогрессивной.

«Пора говорить всерьез о сокращении рабочей недели для всех категорий работающих. <...> Сейчас с учетом цифровизации, развития программного обеспечения эффективность труда во много раз выросла, а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад», — отметила депутат.

Ранее Госдума хочет взять под контроль регулирование цен на такси и снизить их.

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