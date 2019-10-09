В Госдуме предложили садить в тюрьму за кибертравлю и оскорбления в интернете

Депутат Госдумы Дмитрий Шатунов и ряд экспертов направили в Гостудуму законопроект, в котором предлагается ввести штрафы и лишение свободы за оскорбление в интернете и кибертравлю. Член Совета Федерации Инна Святенко считает, что у него высокие шансы на реализацию, сообщила «Российская газета».

Инициаторы законопроекта предлагают ввести в КоАП понятие «оскорбление в интернете» и налагать штраф за этот вид преступления 3−5 тыс. рублей, а за «травлю в интернете» — 5−10 тыс. рублей для физлиц. Для юрлиц — в три-пять раз больше.

По инициативе Фонда развития интернета, за эти же преступления при отягчающих обстоятельствах, например, совершаемые группой лиц или рецидивистами, предлагается ввести более ощутимые штрафы, вплоть до дисциплинарных работ и лишения свободы от полугода до трех лет.

Урван Парфентьев, ведущий аналитик РОЦИТ, заявил, что пока механизм санкций против киберунижений один — безнаказанность.

Урван Парфентьев,

ведущий аналитик РОЦИТ:

Максимум «забанят» аккаунт агрессора. А папаша даже ремня ввалить нарушителю не может. Тут же прибегут опека, прокуратура. Увы, это лакмус: киберугрозы слабо определены в законе. Эти вопросы отнесены к гражданскому законодательству и к уголовному (статья о клевете), но она не подразумевает оперативно-розыскной деятельности.

Эксперты связывают рост травли в сети с тем, что ею все больше начинают пользоваться дети и подростки.

По данным Фонда развития интернета, градация негатива в сети в 2018 году выглядела так:

мат — 37%

троллинг ( провокации) — 52%.,

провокации) — 52%., киберунижения или травля — 55%.,

кибербуллинг ( видео с издевательствами) — 69%.

За шесть месяцев 2019 года лидером контента стали киберунижения — 57%, а кибербуллинг снизился до 51%. От интернет-травли чаще страдает молодежь до 23 лет и дети от 8−9 лет. 86% из них подвергались травле хотя бы раз.