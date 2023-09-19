В Госдуме приняли проект нового государственного праздника

Владимир Путин внес документ на рассмотрение депутатов 12 сентября. Изменения прописываются в законе "О днях воинской славы и памятных датах России".

«Жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру. Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти», — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также в пояснительной записке указано, что решение принять в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР и Запорожскую и Херсонскую область было принято на основе истории общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей.

Ранее в Госдуме появилась оппозиция блокировке мессенджера WhatsApp.