В Госдуме прокомментировали заявление Аллы Пугачевой о признании ее иноагентом

После своего заявления она потеряет «поддержку порядочных русских людей», но и иноагентом не станет, уверен депутат, пишет «Подъем».
«Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР», — сказал Толстой.
По мнению депутата, певица перестала чувствовать свою страну и свой народ, выпала из истории родины.
Накануне Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Свое обращение к ведомству она опубликовала в соцсетях.
На днях Минюст признал шоумена Максима Галкина физлицом-иноагентом.
Алла Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.