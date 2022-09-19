В Госдуме прокомментировали заявление Аллы Пугачевой о признании ее иноагентом

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что Народная артистка СССР Алла Пугачева «утратила связь с реальностью».

После своего заявления она потеряет «поддержку порядочных русских людей», но и иноагентом не станет, уверен депутат, пишет «Подъем».

«Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР», — сказал Толстой.

По мнению депутата, певица перестала чувствовать свою страну и свой народ, выпала из истории родины.

Накануне Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Свое обращение к ведомству она опубликовала в соцсетях.

На днях Минюст признал шоумена Максима Галкина физлицом-иноагентом.

Алла Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.