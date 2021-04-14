В Госдуме разразился скандал по поводу иностранного гражданства и недвижимости за границей

Такое предложение прозвучало со стороны спикера в ответ на инициативу депутатов от КПРФ запретить чиновникам и другим категориям должностных лиц не только иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом, но и недвижимость за границей.

В противном случае «получается какой-то патриотизм на бумаге», указали в КПРФ.

Володин же считает, что коммунистам «надо начать с себя».

«Спросите с себя и тогда мир изменится, задайте стандарт, а мы дальше его реализуем. Откуда вообще эта тема появилась (с иностранным гражданством)? Где дети генсеков, их внуки? Где внуки Сталина, его родственники, а также Хрущева, Брежнева, Горбачева? Вся история партии (КПСС) о том, что одно для тех, кто в фуфайке ходил, а другое для тех, кто сидел в цековских кабинетах», — сказал Володин.