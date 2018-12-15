В Госдуме решат, как сделать российский интернет независимым от общемирового

В России нужно создать инфраструктуру, которая заменит зарубежные интернет-серверы. Это обеспечит работу Рунета, если этот сегмент отключат от общемировой сети. Об этом говорится в новом законопроекте, который внесли в Госдуму. Однако эксперты опасаются, что пользователи пострадают от нововведений.

Предполагается, что в России следует создать национальную система доменных имен. Курировать процесс будет Роскомнадзор. Также проект закона предусматривает регулярные учения по выявлению угроз и восстановлению работы Рунета. Их участниками станут операторы связи, владельцы сетей и органы власти, передает Lenta.ru.

Авторы идеи — депутат Андрей Луговой и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова — подчеркнули, что если у России будет автономный интернет, это уменьшит объем передаваемых за рубеж данных российских пользователей.

Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак», отмечает ТАСС.

Документ может снизить качество доступа в интернет в России и привести к ограничению свобод пользователей, пишет РБК. Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова отметила, что предложенные в проекте технические решения могут привести к тому, что российские пользователи вообще окажутся отрезанными от мировой сети.

Также Левова сказала, что централизация управления трафиком в руках Роскомнадзора может полностью парализовать работу интернета в России, если ведомство взломают.