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30 января
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Политика
29

В Госдуме создадут рабочую группу, чтобы оценить предложения РПЦ об абортах и рекламе алкоголя

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать в Госдуме рабочую группу, которая оценит законодательные инициативы о выводе абортов из системы ОМС, рекламе алкоголя и другие предложения РПЦ, пишет РИА Новости.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

По словам Володина, в группу войдут представители политических фракций и профильных комитетов. Возглавит ее Петр Толстой — заместитель председателя Госдумы.

Политик пояснил, что речь идет о предложениях РПЦ, которые имеют отношение к вопросам финансирования абортов за счет средств федерального фонда ОМС, вопросы законодательства в области рекламы спиртных напитков и пива и прочее.

«И, конечно, нам необходимо и в рамках рабочей группы, и в дальнейшем очень скрупулёзно и взвешено походить к вопросам о защите персональных данных наших граждан, хранению персональных данных», — пояснил Володин.

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