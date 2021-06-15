В Госдуме закрыли столовую и буфет

С 15 июня не будет работать и буфет в здании на Охотном Ряду, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Ограничение вводится с утра, уведомление было разослано сотрудникам аппарата и депутатам. Решение принято в связи с осложнением ситуации с распространением в Москве новой коронавирусной инфекции, пишет bfm.ru.

В марте 2020-го Государственная дума РФ прекратила прием граждан в связи с необходимостью борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Часть сотрудников нижней палаты российского парламента перешла на удаленную работу.