В Госдуме заступились за депутатов-спортсменов

Ранее менеджер сборной России по футболу Евгений Савин выразил мнение, что форвард и капитан национальной команды Артем Дзюба в будущем может стать политическим деятелем.

Его мнение раскритиковал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он заявил, что бывшим профессиональным спортсменам не место в большой политике. Однако, по мнению Родниной, все политики в Госдуме ответственно подходят к своей работе.

" У нас есть люди, которые работают серьезно и ответственно, а есть те, кого не замечаешь. А что значит спортсмены в политике? Я закончила заниматься спортом в 1980 году, у нас в Госдуме все спортсмены имеют высшее образование. Только Шипулин закончил и сразу к нам пришел", — сказала Роднина.