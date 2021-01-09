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Политика

В Госдуме заступились за депутатов-спортсменов

Все спортсмены-политики в Госдуме имеют высшее образование и работают ответственно. Такое заявление сделала депутат парламента Ирина Роднина, пишет Ura.ru.

Мастер-класс по фигурному катанию Ирины Родниной
Мастер-класс по фигурному катанию Ирины Родниной
Олег Богданов

Ранее менеджер сборной России по футболу Евгений Савин выразил мнение, что форвард и капитан национальной команды Артем Дзюба в будущем может стать политическим деятелем.

Его мнение раскритиковал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Он заявил, что бывшим профессиональным спортсменам не место в большой политике. Однако, по мнению Родниной, все политики в Госдуме ответственно подходят к своей работе.

" У нас есть люди, которые работают серьезно и ответственно, а есть те, кого не замечаешь. А что значит спортсмены в политике? Я закончила заниматься спортом в 1980 году, у нас в Госдуме все спортсмены имеют высшее образование. Только Шипулин закончил и сразу к нам пришел", — сказала Роднина.

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