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Политика
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В Госдуму внесен законопроект, который налагает вето на передачу Курил Японии

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии, сообщает «Интерфакс». Документ фактически налагает вето на подготовку любых правовых актов об отторжении островов от России.

Шикотан, Курилы.
Шикотан, Курилы.
wikimedia.org, СС0

Проект закона «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии» подготовлен членом фракции ЛДПР Сергеем Ивановым и размещен в базе данных нижней палаты 10 января.

«Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», — заявлено в законопроекте.

Согласно документу, «Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года».

В законопроекте закреплено, что Курильские острова «являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области».

Данная законодательная инициатива подготовлена в связи с принятием парламентом Японии поправки к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий», отмечается в пояснительной записке.

Поправкой зафиксирована принадлежность четырех Курильских островов Японии и поставлена задача «прилагать максимальные усилия для реализации скорейшего возвращения Северных территорий как территорий, принадлежащих Японии», пишет Иванов.

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