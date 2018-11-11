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Политика
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В Госдуму внесли законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах в жилых домах

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает продажу алкоголя ночью в барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним. Авторы проекта — Законодательное собрание Краснодарского края, сообщает РИА Новости.

Бокалы. Бар.
Бокалы. Бар.
Анна Зайкова

В законопроекте говорится о запрете розничной продажи алкоголя с 23 до 11 часов по местному времени в барах, расположенных в жилых домах или пристройках.

Законодатели сообщили, что получили много обращений от людей, живущих в домах, где на первых и цокольных этажах открыты бары. Жалобы связаны с поведением покупателей спиртного: многие распивают алкоголь во дворах и на детских площадках, конфликтуют между собой и с местными жителями.

Авторы законопроекта считают, что ограничения помогут повысить уровень «защищенности физического и нравственного здоровья жителей».

Ранее altapress.ru сообщал, что в национальный проект «Демография» могут войти новые лимиты на магазины, торгующие алкоголем. Их количество будет определяться из расчета 50 точек на 100 тысяч населения. Сейчас их 120. Мера должна в том числе способствовать увеличению продолжительности жизни россиян до 80 лет.

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