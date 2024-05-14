В Грузии приняли скандальный закон об иноагентах на фоне протестов и дерущихся депутатов

В Грузии в третьем чтении приняли закон об иноагентах, который вызвал огромные волнения среди населения.

За его принятие выступили 115 депутатов, против — 76. Перед парламентом в Тбилиси идет акция протеста, также в зале заседания дрались сами депутаты.

Закон

Юридические лица и прессу обяязали регистрироваться в специальном реестре Минюста, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа.

Обсуждение законопроекта

Законопроект об иноагентах зарегистрировали в парламенте 20 февраля. Он вызвал критику со стороны грузинской оппозиции и западных политиков.

Во время обсуждения законопроекта 15 апреля подрались политики — оппозиционер-депутат парламента Грузии Александр Элисашвили и исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Заседание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Протесты

Митингующие собирались практически каждый день возле здания парламента. После принятия закона в каждом из трех чтений протестующие усиливали напор.

Мнение президента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсетях обвинила правительство и парламент республики в провокации.

Она обещала наложить вето на законопроект, в случае его принятия во втором и третьем чтениях. Пока этого не случилось.

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